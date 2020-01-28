وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر

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أبوظبي: يزور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الجزائر الثلاثاء.

وأجرى الوزير الإماراتي محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ثم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي تصريح عقب المحادثات قال وزير الخارجية الجزائري "ناقشنا وتبادلنا التحاليل والرؤى في ملف الأزمة الليبية وقد قررنا الاستمرار في التواصل" حول هذا الموضوع.

من جانبه، أوضح عبد الله بن زايد أنه يلتقي نظيره الجزائري "للمرة الثالثة خلال أسبوعين، في أبوظبي وفي برلين ثم في الجزائر" قبل ان ينقل "دعوة القيادة الاماراتية للرئيس عبد المجيد تبون من أجل زيارة الإمارات قريبا"، وهي دعوة قبلها الرئيس الجزائري، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية لم يحدّد متى ستتمّ.