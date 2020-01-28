الإمارات تقدم مساعدات عاجلة إلى باكستان

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أبوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه قدم مساعدات "اغاثية عاجلة" لباكستان بعد حريق شب في كراتشي، بحسب بيان رسمي الثلاثاء. وقالت وكالة أنباء الإمارات أنه تم تقديم "كميات كبيرة من السلال الغذائية ومواد الإيواء والبطانيات والملابس الشتوية المتنوعة للمتأثرين من الحريق، إضافة إلى المتطلبات الأساسية الأخرى للمتضررين". وتقيم الامارات علاقات وطيدة مع باكستان.

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