دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Edge Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف موتورولا المرتقب Motorola Edge Plus اليوم في Geekbench، حيث كشفت التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

أول التسريبات التي تؤكد على خطط موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge Plus قريباً، حيث ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10.

كما أكدت تسريبات Geekbench على أن هاتف Motorola Edge Plus ينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يضم الهاتف وحدة معالج ثماني الأنوية بتردد 1.80 GHz.

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ومن المقرر أن يتميز تصميم هاتف Motorola Edge Plus بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما ينطلق للبيع عبر Verizon في البداية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن موتورولا تستعد أيضاً للإعلان عن هاتف ذكي بقلم stylus، وفقاً لما جاء من تسريبات نشرت في الفترة الأخيرة، لذا نترقب حدث موتورولا القادم لنتعرف بشكل أوضح على إصدارات الشركة التي تنافس في الأسواق قريباً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Edge Plus ظهر على التقنية بلا حدود.