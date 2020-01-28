صفقة القرن: مخاطر عالية وفرص نجاح ضعيفة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images فشلت جميع مساعي السلام السابقة في تسوية الصراع

تبرز آمال لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عالم عالق بين أحلك ساعات الليل وفجر كاذب، واحذر كلما سمعت إشارة إلى تجديد "عملية السلام"، فمن الصعب إحياء المبادرات الميتة.

ربما يخلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة دبلوماسية كبيرة غير متوقعة.

لكن إن كانت التسريبات الأخيرة صحيحة، فيبدو أن ترامب يستعد لإعلان صفقة تناسب أنصاره، كما تناسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ربما يعتقد ترامب، بالفعل وبدون شك، أنه يعرض "صفقة القرن"، وقد يبدو الأمر كذلك بالنسبة لنتنياهو، مع إمكانية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تتمركز حول مناطق أقامت فيها مستوطنات لليهود.

وسوف تقول الأطراف المختلفة للفلسطينيين إنه من مصلحتهم الكبيرة قبول الأمر الواقع، مع التركيز على الشؤون الاقتصادية بدلا من الطموحات الوطنية المبددة، على أن يدركوا أنهم سيرتكبون خطأ فادحا إن رفضوا الصفقة.

لكن الفلسطينيين يقاطعون بالفعل إدارة ترامب بسبب أجندتها المؤيدة علنا لإسرائيل، ويخططون لـ "يوم غضب".

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فيديو مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ارتفاع قتلى كورونا بالصين إلى 80 ورئيس الوزراء يزور بؤرة الفيروس القاتل عزّزت الصّين الإثنين القيود على التنقّل، سعياً منها إلى كبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف 80 وفاة، بينما تستعدّ فرنسا والولايات المتّحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحّي. وارتفعت حصيلة الوفيّات في الصّين جرّاء الفيروس إلى 80، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافيّة في مقاطعة هوبي (وسط البلاد)، بحسب ما أعلنت السلطات المحلّية الإثنين. كذلك، ارتفع العدد الإجماليّ للإصابات المؤكّدة إلى 2744 في كلّ أنحاء الصّين، استناداً إلى إحصاءات الحكومة المركزيّة. وأعلن المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّه سيتوجّه الأحد إلى الصين لإجراء محادثات مع السلطات تتعلّق بالفيروس. وعزلت الصّين مقاطعة هوبي التي يتفشّى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر على عشرات ملايين السكّان. وأعلن مسؤولون كبار في القطاع الصحّي الصيني الأحد أنّ "قدرة تفشّي الفيروس تعزّزت" حتى وإن لم يَبدُ "بشدّة السارس" وهو نوع آخر من فيروس كورونا أودى بحياة المئات مطلع الألفيّة الثالثة. وأقرّ الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء السبت بأنّ الوضع "خطِر"، محذّراً من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في كانون الأوّل/ديسمبر في ووهان بوَسط البلاد. رئيس الوزراء الصيني يزور ووهان في سياق الأزمة زار رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، الإثنين مدينة ووهان، بؤرة الفيروس القاتل. وظهر الرجل في صوَر رسميّة، مرتدياً معطفاً بلاستيكياً أزرق وقناعاً باللون نفسه. بحسب ما يقوله الإعلام الحكومي، إن الهدف من الزيارة هو "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير في النظام الشيوعي للمدينة منذ بدء الوباء. 56 مليون شخص و80 حالة وفاة مساء السبت، كان رجل ثلاثينيّ حرارته مرتفعة في مستشفى يُحاول الحصول على استشارة طبيب. وقال "منذ يومين لا أنام وأنتقل من مستشفى إلى آخر. ليس هناك مكان في الغرف، الموظّفون غارقون في العمل، هناك نقص في بعض الأدوية، والمرضى متروكون". وتخضع ووهان ومنطقتها لحجر صحّي منذ الخميس، بهدف الوقاية من انتشار المرض. في المجمل، ثمّة 56 مليون شخص قُطِعوا عن العالم. المنطقة تحولت إلى مدينة أشباح، وتذيع مكبّرات صوت رسالةً تدعو السكان للذهاب إلى المستشفى بلا تأخير إذا كانوا يشعرون بأنّهم ليسوا بخير. وتقول الرسالة "ووهان لا تخشى مواجهة المحن. لا تسمعوا الشائعات، لا تنشروا الشائعات"، فيما يشكك البعض في الحصيلة التي تعطيها السلطات. بحسب الأرقام الصادرة الإثنين، سُجّلت في الصين 2744 إصابة و80 حالة وفاة جرّاء الفيروس. وقال رئيس بلديّة ووهان إنّه يتوقّع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبّت من الفيروس. إصابات في أوروبا وأستراليا وأميركا سُجّلت إصابات بالفيروس في أوروبا وأستراليا. وأُعلِن الاشتباه بإصابة شخص في كندا. وفي الولايات المتحدة، حيث تأكّدت خمس إصابات الأحد، أَعلنت واشنطن تنظيم مغادرة موظفيها الدبلوماسيين ورعاياها العالقين في ووهان. وفي واشنطن، قالت نانسي ميسونيه المسؤولة عن الأمراض التنفسية في مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها "نتوقع تأكيد حالات أخرى"، مشيرة إلى أن 100 مريض يخضعون لفحوص. وتتواصل دول أخرى مع بكين لإجلاء رعاياها، ولا سيّما فرنسا. وثمة 500 فرنسي يقطنون في ووهان. والأحد أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنّ فرنسا ستعيد "أواسط الأسبوع المقبل" رعاياها الموجودين في ووهان إلى وطنهم عبر "رحلات جوية مباشرة"، وسيوضعون في حجر صحي 14 يوماً. وأشارت المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات "بيه إس أه" (PSA) التي تملك فرعاً في ووهان، إلى أن موظفيها يمكن أن يُنقلوا إلى شانغشا على بعد أكثر من 300 كلم نحو الجنوب. نسبة الوفيات؟ تشير الدراسات حول الإصابات الأولى إلى أن معدل الوفيات جراء الفيروس ضئيل جداً. ويعتبر البروفسور الفرنسي يازدان يازدانبانا وهو خبير لدى منظمة الصحة العالمية ويتكفّل بعلاج مصابين بالفيروس في فرنسا، أن معدّل الوفيات "هو حتى الآن أقلّ من 5%". وكان معدّل وفيات فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) أحد أنواع فيروسات كورونا الذي بدأ أيضاً في الصين في عامي 2002 و2003، 9,5%. وبالنسبة إلى الخبير في الأمراض المعدية في جامعة ووهان غوي شيين، فإن عدد الإصابات يمكن أن يبلغ "ذروته" نحو الثامن من شباط/فبراير، قبل أن يبدأ بالتراجع. وقال لصحيفة "الشعب" إنّ "عدد المصابين الجُدد حاليًا يرتفع يومياً، لكن ذلك يجب ألا يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يصل إلى ذروته". مستشفيات تبنى في نحو عشرة أيام في المستشفيات الصينية، ورغم التشنّج والفوضى العارمة، يحافظ بعض السكان على الهدوء. وتقول إيريكا دايفس، وهي مدّرسة بريطانية تعيش في ووهان منذ عامين، لفرانس برس "لا أرى حاجة للإجلاء"، مضيفةً "لنبقَ في المنزل ولننتظر أن يمرّ الأمر". مع اكتظاظ المستشفيات، بوشر في ووهان بناء مستشفيين يضمّ كلّ منهما أكثر من ألف سرير ويُتوقع أن ينتهي البناء في وقت قياسي بأقلّ من أسبوعين. ويبدو أنّ الصين تشدّد القيود الداخليّة بشكل تدريجي. فقد أعلنت مدن كبيرة عدّة - بكين وتيانجين وشيان وشنغهاي - تعليق رحلات الحافلات الطويلة التي تربطها بسائر أنحاء البلاد. في الشرق، قامت مقاطعة شاندونغ التي تعدّ 100 مليون نسمة، بالأمر نفسه. وقد تُعقّد هذه الإجراءات المواصلات بالنسبة إلى السكان. قال المركز الصّيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها إنّ سوق ووهان، حيثُ تُفيد تقارير بأنَّ تجارة الحيوانات البرّية ومنها الجرذان والأفاعي والقنافذ رائجة، هو "على صلة مرتفعة" بتفشّي الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الإثنين. وأعلن النظام الشيوعي الأحد منع الاتجار بالحيوانات البرّية، إلى أن تُرفع حال الطوارئ، لكنّ المدافعين عن الحياة البرّية يشكون من أنّ بكين فشلت في السابق في فرض إجراءات المنع. إلى ذلك، قرّرت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظّمة من الصين وإليها، اعتباراً من الإثنين، في قرار قد يُوجّه ضربة للتجارة في مدن على غرار باريس، وهي وجهة سياحية مهمّة للصينيين. وسُجّلت إصابات بالفيروس في ستّ دول آسيوية. من جهتها، فرضت مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان (110 ملايين نسمة) ارتداء أقنعة واقية لمنع تفشي الفيروس. وارتداء الأقنعة إلزامي في ووهان ومقاطعة جيانغشي (وسط) وكذلك في مدن كبيرة عدّة. Euronews (Ar)

شاهد: نانت وبوردو يكرمان المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا في الذكرى الأولى لمقتله كرّم كل من نادي نانت وبوردو الفرنسيين المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا قبل إنطلاق مباراة ديربي الأطلسي بينهما في ملعب لابوجوار بنانت. المباراة جرت في جو محزن في الذكرى الأولى لمقتل مهاجم نادي نانت الأرجنتيني سالا في حادث تحطم طائرة. وقُتل سالا البالغ من العمر 28 عامًا في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما تحطمت الطائرة الصغيرة التي كانت تقله نحو مدينة كارديف للإنضام إلى نادي المدينة في إطار عقد تنقل مقابل 19.5 مليون دولار. وارتدى نانت قميصًا أبيض وأزرق باهتًا مستوحى من ألوان منتخب الأرجنتين، بينما لبس نادي بوردو الذي لعب في صفوفه سالا، قميصا حمل علمًا أرجنتينيًا وأحرف إسم اللاعب. كما تم عرض صورة سالا في دائرة وسط الملعب أثناء عملية التحضير قبل إلتزام دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. وعلى المدرجات وضع أنصار نادي نانت أزهارًا على أطراف الملعب ورددوا أغنية تخلد ذكرى سالا في الدقيقة التاسعة، وهو نفس رقم القميص الذي كان يرتديه اللاعب. وغادر سالا الأرجنتين لينضم إلى نادي بوردو في العام 2012 ثم لعب لصالح نانت بين عامي 2015 و=2019. وعن نتيجة اللقاء فاز بوردوبهدف لصفر على نانت بفضل هدف متأخر من جيمي برياند. ولعب نانت معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أندريه جيروتو. Euronews (Ar)

شاهد: هولندا تعتذر لليهود ضحايا المحرقة عشية إحياء ذكرى الهولوكوست عشية إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز على يد القوات السوفيتية في العام 1945، قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اعتذارًا عن الإجراءات غير الكافية التي اتخذتها الإدارة الهولندية السابقة فيما يتعلق بضحايا الهولوكوست أثناء الاحتلال الألماني لهولندا. وإعترف روتي بفشل المسؤولين في الدولة التي احتلها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية في بذل المزيد من الجهد لمنع ترحيل وقتل ما يزيد قليلاً عن 100 ألف يهودي. وتقدم روتي باعتذار تاريخيً في ذكرى الهولوكوست السنوية في أمستردام، كما أشاد بمقاتلي المقاومة، والمواطنين الذين ساعدوا اليهود على الاختباء من المحتلين والعمال النازيين الذين قاموا بالإضراب دعما لليهود. وقال مارك روتي، رئيس وزراء هولندا أمام جمع من اليهود "أنا أعتذر، أعرف أنه لا توجد كلمة أكثر وحشية ومروعة للغاية مثل كلمة محرقة. اليوم، المهمة أمامنا نحن، الأجيال ما بعد الحرب، لمواصلة إحياء هذه الذكرى المؤلمة وتكريم الموتى بأسمائهم الكاملة". ومن بين 140 ألف يهودي عاشوا في هولندا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، نجا 38 ألف فقط. وأعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية العام الماضي أنها ستدفع تعويضات لليهود والغجر الذين نقلتهم الشركة إلى معسكرات في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية لإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال النازية. وسبق وأن قطمت الشركة إعتذارها في العام 2005 عن الدور الذي لعبته. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements تخطي الإعلان الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمقاطعة "صفقة القرن" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

مرارة ولوم

قد تبدو صفقة ترامب وثيقة استسلام أكثر من كونها أي شيء آخر، إذ تمثل فرصة لإسرائيل لتأكيد انتصارها على الفلسطينيين مرة أخرى وإلى الأبد، بعد 7 عقود من الاستقلال وأكثر من قرن منذ بدء الاستيطان الصهيوني في فلسطين.

يقول غالبية الإسرائيليين على الأرجح إن الصهيونية وإقامة دولتهم عودة مشروعة للمضطهدين إلى وطنهم التاريخي والديني. بينما يقول غالبية الفلسطينيين إن الصهيونية مسؤولة عن الاحتلال الكارثي وسرقة أراضيهم.

وبغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها الطرفان إلى القضية، فإن الصراع الذي نشأ كان دائما يهدأ ثم يتأجج. © Getty Images تهدف خطة ترامب إلى تسوية واحد من أعقد الصراعات في العالم

ركزت أولويات الولايات المتحدة دائما، خلال سنوات الوساطة في محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على رغبات إسرائيل وقيودها مع إيلاء أولوية خاصة لأمنها، بيد أن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين قبلوا فكرة مفادها أن السلام يتطلب قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، حتى وإن كانوا غير مستعدين للسماح لها بسيادة كاملة على قدم المساواة.

وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين رفضوا عروضا جيدة، ويقول المفاوضون الفلسطينيون إنهم قدموا تنازلات هائلة، على الأقل فكرة قبول وجود إسرائيل في نحو 78 في المائة من وطنهم التاريخي.

آمال تبددت

بدا السلام المتفاوض عليه ممكنا قبل نحو 30 عاما، وأصبحت جولات المحادثات السرية في النرويج عملية أوسلو للسلام، التي يرمز إليها دوما بحفل أقيم بحديقة البيت الأبيض عام 1993 خلال فترة رئاسة بيل كلينتون.

وقع إسحق رابين، أعظم زعيم حرب في إسرائيل، وياسر عرفات، الرجل الذي جسد آمال الفلسطينيين من أجل الحرية، وثائق تعهدت بإجراء مفاوضات على المستقبل، وليس الصراع من أجله.

وتصافح العدوّان، وحصل رابين وعرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي وقتها، شيمون بيريز، على جائزة نوبل للسلام.

كانت أوسلو لحظة تاريخية، اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل، بينما قبل الإسرائيليون منظمة التحرير الفلسطينية ككيان يمثل الشعب الفلسطيني.

وسرعان أن ظهرت تصدعات في صرح أوسلو، ووصفها بنيامين نتنياهو بأنها تهديد قاتل لإسرائيل، كما انتقدها بعض الفلسطينيين، مثل الأكاديمي إدوارد سعيد، ووصفها باستسلام. ودفع المسلحون الفلسطينيون لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمفجرين انتحاريين لقتل اليهود وتدمير فرص التوصل لاتفاق.

وأصبح الجو العام في إسرائيل كئيبا، وواجه اسحق رابين انتقادات حادة من جانب بعض السياسيين الإسرائيليين ممَن وصفوه بأنه ليس أفضل من النازي، وأثمرت شهور من التحريض ضده عن اغتياله بواسطة يهودي متطرف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1995. © Getty Images جسدت مصافحة رابين وعرفات في البيت الأبيض أمالا لتحقيق السلام

أراد قاتل رابين أن يدمر عملية السلام، معتقدا أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي القضاء على الإسرائيليين الأكثر استعدادا لجعله واقعا، وكان محقا.

وحتى لو عاش رابين، كانت أوسلوا ستواجه فشلا بكل تفاصيلها، فضلا عن قضايا كبرى مثل مستقبل القدس، على يد قادة الطرفين، الذين فضلوا الصراع على التوصل لحل وسط، والعنف المتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي والمعارضة الفلسطينية له.

ضغوط سياسية

استغرقت أوسلو سنوات حتى تلاشت، وحاول بعض الدبلوماسيين والقادة إنقاذها، لكنها كانت بمثابة سراب، تبعها تشكيك وانعدام ثقة وخيانة وعنف.

عززت إسرائيل مشروعها الاستيطاني الذي شمل مئات الآلاف من اليهود على أراضي الضفة الغربية، التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، الأرض التي لا يزال يريدها الفلسطينيون.

وتصر إسرائيل على مشروعية خطواتها، بينما تعتقد معظم دول العالم أن الإسرائيليين ينتهكون القانون الدولي، الذي يحظر استيطان أشخاص تابعين لسلطة محتلة على أرض تحتلها.

قد يرتبط توقيت إعلان (الصفقة) بالحاجة السياسية والقانونية لترامب ونتنياهو، مع فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية.

فكلا الرجلين يواجهان انتخابات وتحقيقات، إذ تجرى جلسات محاكمة في مجلس الشيوخ الأمريكي تتهم ترامب بارتكاب جرائم قصوى ومخالفات، أما نتنياهو فيواجه اتهامات جنائية بالفساد والرشوة وخيانة الثقة.

قد يحمل فشل مساعي السلام خطورة كبيرة، لاسيما بعد أن أعقب انهيار قمة كامب ديفيد للسلام عام 2000 انتفاضة فلسطينية اتسمت بالعنف، وبذلك يبدو أن المخاطر كبيرة، وفرص النجاح ضعيفة.