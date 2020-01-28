الحكومة واتغيرت.. لماذا تستمر احتجاجات لبنان؟

دبي - بواسطة محمد فارس © ASSOCIATED PRESS Student protesters chant slogans against the Lebanese government, in Beirut, Lebanon, Tuesday, Nov. 12, 2019. Protesters in Lebanon resumed demonstrations on Tuesday blocking some roads and governmental institutions. (AP Photo/Hassan Ammar)

يشهد لبنان منذ أكثر من 100 يوم احتجاجات لا تنقطع ولا تتوقف، رغم تشكيل حكومة جديدة عقب دفع حكومة سعد الحريري للاستقالة تحت ضغط الشارع.

ويدفع الوضع في لبنان إلى التساؤل حول أسباب استمرار الاحتجاجات رغم تشكيل حكومة جديدة.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية إن "الاحتجاجات عندما بدأت في لبنان كان لها هدف واحد هو تغيير النظام السياسي والطبقة السياسية، وعندما تم تشكيل الحكومة اللبنانية كانت هناك وجوه معروفة للشارع اللبناني واستمرت المظاهرات، وبالتالي فإن المظاهرات تريد تغيير النخبة السياسية وتريد إحداث نقلة نوعية في كل النظام السياسي".

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وأضاف "إسماعيل": "تغيير النظام السياسي صعب ومستحيل في لبنان، صحيح تم استحداث واستقدام بعض الشخصيات والوجوه العلمية في لبنان، لكن يجب على الشارع الهدوء قليلا حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ ما وعدت به وتنفيذ السياسة الاقتصادية التي أعلنتها، خصوصا أن لبنان قاب قوسين أو أدنى من أزمة اقتصادية".

وقال مدير المركز العربي إن على الشارع اللبناني الاهتمام باستقرار الدولة، وجزء من ذلك إعطاء الفرصة للحكومة حتى تعمل، وهذا يجب أن يحدث كذلك في العراق الذي يشهد أحداثا مشابهة، مضيفا: "أعتقد أن الصبر على هذه الحكومة هو الحل، ورحيل الحكومة غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق".

ولفت "إسماعيل" إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شخص يعبر عن المحتجين في الشارع ويتم التفاوض معه من قبل الحكومة لمعرفة احتياجات الشارع. © متوفر بواسطة الوطن