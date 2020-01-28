- 1/2
- 2/2
يشهد لبنان منذ أكثر من 100 يوم احتجاجات لا تنقطع ولا تتوقف، رغم تشكيل حكومة جديدة عقب دفع حكومة سعد الحريري للاستقالة تحت ضغط الشارع.
ويدفع الوضع في لبنان إلى التساؤل حول أسباب استمرار الاحتجاجات رغم تشكيل حكومة جديدة.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية إن "الاحتجاجات عندما بدأت في لبنان كان لها هدف واحد هو تغيير النظام السياسي والطبقة السياسية، وعندما تم تشكيل الحكومة اللبنانية كانت هناك وجوه معروفة للشارع اللبناني واستمرت المظاهرات، وبالتالي فإن المظاهرات تريد تغيير النخبة السياسية وتريد إحداث نقلة نوعية في كل النظام السياسي".
وأضاف "إسماعيل": "تغيير النظام السياسي صعب ومستحيل في لبنان، صحيح تم استحداث واستقدام بعض الشخصيات والوجوه العلمية في لبنان، لكن يجب على الشارع الهدوء قليلا حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ ما وعدت به وتنفيذ السياسة الاقتصادية التي أعلنتها، خصوصا أن لبنان قاب قوسين أو أدنى من أزمة اقتصادية".
وقال مدير المركز العربي إن على الشارع اللبناني الاهتمام باستقرار الدولة، وجزء من ذلك إعطاء الفرصة للحكومة حتى تعمل، وهذا يجب أن يحدث كذلك في العراق الذي يشهد أحداثا مشابهة، مضيفا: "أعتقد أن الصبر على هذه الحكومة هو الحل، ورحيل الحكومة غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق".
ولفت "إسماعيل" إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شخص يعبر عن المحتجين في الشارع ويتم التفاوض معه من قبل الحكومة لمعرفة احتياجات الشارع. © متوفر بواسطة الوطن
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة واتغيرت.. لماذا تستمر احتجاجات لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.