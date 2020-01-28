شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لـ"الخليج 365": نثمن مبادرة تسيير رحلات لنقل المرضى من صنعاء للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم عن تقديره للجهود التى توليها مصر قيادة وشعبا لليمنيين، وثمن مارم ـ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مبادرة نقل المرضى ذوى الحالات المستعصية من صنعاء إلى لتلقى العلاج فى القاهرة، مؤكدا أنها تضاف لتاريخ مواقف مصر الأخوية إزاء الشعب اليمنى وخاصة منذ بداية الأزمة مع الانقلاب الحوثى .

وأضاف مارم، أن مصر واليمن لطالما جمعهما تاريخ من التعاون على كافة الأصعدة واليمنيين فى مصر يشعرون أنهم فى بلدهم الثانى وخاصة فى ظل التسهيلات التى تقدمها لهم الحكومة المصرية .

وقد أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمّان ابتداء من فبراير 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وأعربت وزارة الخارجية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

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وثمنت الوزارة الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.

وثمنت وزارة الخارجية اليمنية جهود الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

وأطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن جسرًا جويًا لنقل الحالات المستعصية من اليمن للعلاج في الخارج بمصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لقناة "العربية" الفضائية - أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".