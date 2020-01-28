شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على المعقل الأكبر للإرهابيين جنوب "إدلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكرى سورى، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السورى تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة "معرة النعمان " ، المعقل الأكبر للمسلحين" الإرهابيين" جنوب منطقة "إدلب"، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التى بثت النبأ، أن القوات السورية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا جنوب منطقة "خفض التصعيد " فى إدلب، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من : "معرة النعمان " و"وادى الضيف .

وكان الجيش السورى، قد تمكن أمس الإثنين، من السيطرة على قرية "الحامدية " ومعسكرها، وقرى: "بسيدا " و"بابولين" و"معراتة " و"كفر ياسين " و"تقانة" ، ليفرض طوقا على بلدة "معرة النعمان" من ثلاث جهات، ويقترب من حصار نقطة المراقبة للقوات التركية فى هذه المنطقة.

و من الجدير بالذكر، أن قوات الجيش السورى العاملة فى حلب قد واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية ، ودمرت تحصيناتها فى خطوط الاشتباك الأولى، اليوم الإثنين، فى مناطق انتشارها بالريف الغربى لمدينة حلب ، فيما تتابع تقدمها على محور "خان طومان " إلى الجنوب الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ اليوم الإثنين، أن القوات نفذت هجمات بسلاحى المدفعية والصواريخ ضد مقار وتحصينات الإرهابيين غربى مدينة حلب، ودمرت خطوط تمركزهم الأولى ، بالتوازى مع تقدم وحدات أخرى على محور "خان طومان" جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

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وأشارت، إلى أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية فى الريف الغربى ، وتمكن من تدمير خطوط إمدادها وتحصيناتها وعدداً من مقارها فى كل من : "الليرمون " و"الراشدين " و"البحوث " و"المنصورة " و"كفر حمرة " و"خان العسل " ومحيط "كفرناها" غرب مدينة حلب.

و كانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم، أن وحدات من الجيش السورى طهرت قرية الغدفة من آخر تجمعات الإرهابيين فيها، محققة تقدما جديدا على محور عملياتها شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.