شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُبدى استعدادها لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وزير شئون الشرق الأوسط فى المملكة المتحدة أندرو موريسون، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة التى يشهدها، جاء ذلك، فى اتصال هاتفى أجراه الوزير البريطانى مع وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتي، حيث تطرق الجانبان إلى الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسها على لبنان، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وعلى صعيد متصل، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، خلال لقاء أجراه اليوم مع وزير الخارجية اللبنانى، أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، والالتزام بالتعهدات الأساسية، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والاستمرار فى سياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية التى تشهدها المنطقة.

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ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر، وبلغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160%، وتُقدر نسبة بطالة بنحو 40%، مع انخفاض الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.