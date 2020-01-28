السودان: بكين استبعدت إجلاء رعايا الدول بمدينة ووهان

الخرطوم/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن السلطات الصينية، استبعدت إجلاء رعايا الدول المقيمين في مدينة ووهان، عقب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت الخارجية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "السلطات الصينية، طمأنت البعثات الدبلوماسية في بكين بقدرتها على التعامل مع فيروس كورونا، واستبعدت أن تنشأ حاجة إلى أن تجلي الدول رعاياها المقيمين في مدينة أوهان".

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ولفتت الوزارة إلى أن "تتابع تطورات الوضع لاتخاذ ما يلزم، وتتحسب لأي إجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة ووهان أو غيرها".



وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في الصين إلى 106 وفيات و4515 إصابة مؤكدة، حتى نهاية الإثنين، وفق أرقام رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.