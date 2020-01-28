قتلى وجرحى أطفال في قصف عشوائي لـ"حفتر" على طرابلس

طرابلس/ مراسلون/ الخليج 365

قتل عدد من الأطفال وأصيب آخرون، الثلاثاء، في العاصمة الليبية، جراء استهداف ميليشيا حفتر، طرابلس بقذائف عشوائية.

وأفادت عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، في بيان عبر موقعها على "فيسبوك"، أن قتلى وجرحى أطفال سقطوا في قصف عشوائي لقوات خليفة حفتر على طرابلس.

وقال البيان: "فاجعة في طرابلس قبل قليل بعد سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري".

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وأضاف أن "تقارير أولية عن وقوع وفيات وإصابات لعدد (لم يحدده) من الأطفال"، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية "بركان الغضب" في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة، بعد أن قصفت عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

وتواصل الميليشيات، بشكل شبه يومي قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.