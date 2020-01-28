الجزائر.. تبون يترأس أول اجتماع مع قيادة الجيش

قالت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء إن الرئيس عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا مع قيادة الجيش بمقر وزارة الدفاع الوطني لم يعلن عن جدول أعماله.
وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الانباء الرسمية "قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم بزيارة الى مقر وزارة الدفاع الوطني حيث يترأس جلسة عمل (ما تزال متواصلة)".
ولم تقدم الرئاسة تفاصيل أكثر حول هوية المشاركين في الاجتماع وجدول أعماله؛ حيث يعد الأول من نوعه لتبون الذي تولى الرئاسة رسميا في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 23 ديسمبر/كانون الاول الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية وفاة الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الذي كان أيضا نائبا لوزير الدفاع عن عمر ناهز 79 عاما، إثر أزمة قلبية، وتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية خلفا له بالنيابة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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