اغتيال أستاذ جامعي برصاص مجهولين في بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، أستاذا جامعيا في العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الأستاذ الجامعي محمد حسين علوان أمام منزله في منطقة البنوك شمالي بغداد".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي فتحت تحقيقا في الحادث".

وأشار إلى أنه لم يتضح على الفور فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة الحاكمة منذ أكثر من 3 أشهر.

Advertisements

وعلوان أستاذ في كلية التربية بجامعة المستنصرية الحكومية في بغداد.

كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان) حذرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي من عودة عصابات الجريمة المنظمة في خضم الاضطرابات المرافقة للاحتجاجات الشعبية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة "العفو" الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.