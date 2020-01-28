ضبط يمني استعرض عبر فيديو شرب المسكر في جدة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة من القبض على قائد سيارة من نوع كيا يمني الجنسية، عقب تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بشراب مسكر وحبوب مهلوسة ومبالغ مالية، وذلك أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة جدة. وقد تم إحالته للجهة المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية.

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