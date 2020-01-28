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الحزم يضم البرازيلي كافو من بوردو الفرنسي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي بوردو الفرنسي انتقال جناحه البرازيلي جوناثان كافو إلى صفوف فريق الحزم السعودي من دون أن يكشف مدة العقد أو قيمته.

وكان بوردو تعاقد مع كافو صيف عام 2017 قادما من لودوغوريتس البلغاري مقابل 7,5 ملايين يورو لكنه فشل في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لفريقه.

وبعد موسم 2017 – 2018 الذي خاض خلاله 18 مباراة، ابتعد كافو بشكل شبه نهائي عن التشكيلة الأولى في الموسم التالي قبل أن يعيره فريقه إلى النجم الأحمر الصربي حيث خاض 9 مباريات قبل أن يعود إلى بوردو الصيف الماضي الذي خاض معه ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.

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