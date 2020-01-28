شاهد .. العناية الإلهية تنقذ مركبة من السقوط في نفق بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذت العناية الإلهية قائد مركبة من سقوط مروع، وذلك بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بجدة، بحسب ما بينه مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء).

ويظهر المقطع سيارة “بيك أب” تخطت الرصيف بعد أن انحرفت عن مسارها، وكادت أن تسقط على الطريق الذي يمر أسفل النفق، لكن الحاجز الخرساني للنفق أوقفها قبل السقوط.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرض السيارة لأضرار، فيما لم يتضح إن كان قائدها قد تعرض للأذى.