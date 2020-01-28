خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط توفِّر دولة «مشروطة» للفلسطينيين

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنَّه من المتوقع أن تقترح خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط مسارًا للفلسطينيين لإقامة دولة «إذا قاموا بتلبية مجموعة من المتطلبات».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين (لم تكشف عنهم) أنَّه من المتوقع أن تقترح الخطة إعادة رسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية بشكل يضمّ مستوطنات يهودية واسعة إلى إسرائيل.
ومن المتوقع أن توفر الخطة حكمًا ذاتيًّا محدودًا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على أن يتزايد ذلك الحكم خلال جدول زمني على مدى ثلاثة أعوام إذا وافقت القيادة على تدابير سياسية جديدة، دون الكشف عن طبيعة تلك التدابير.
وأعلن الرئيس الأمريكي يوم الاثنين أنَّه سوف يطرح خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، على الرغم من معارضة القادة الفلسطينيين للخطة ووصفها بأنَّها «مؤامرة» لإنهاء تطلعاتهم لإقامة دولتهم المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنَّه لا يبدو أنَّ الفلسطينيين سوف ينضمون إلى خطته للسلام في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أنَّه لا يبالي أيضًا بمشاركتهم. مشيرًا إلى أنَّ واشنطن قطعت بالفعل المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.
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