شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنايات" الكويتية: المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخرين بقضية مظاهرات "البدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بالحبس المؤبد ضد متهم، وحبس اثنين آخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والامتناع عن النطق بالعقاب، والبراءة لباقى المتهمين فى قضية مظاهرات "البدون" فى تيماء، وقضت الجنايات الكويتية، بمعاقبة المتهم الأول محمد والى العنزى بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وبحبس المتهمين الثالث والرابع فى القضية حمود الرباح، ورضا الفضلى لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهما، وبالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثانى والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر عن بقية التهم المسندة إليهم.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أحالت المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور "المجلس التأسيسى للكويتيين البدون"، وتنظيم اعتصامات غير محددى الجنسية فى منطقة "تيماء" وساحة الإرادة.

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وشهدت جلسات المحاكمة السابقة، ترافع خمسة محامين؛ حيث دفعوا بعدم دستورية مواد فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التى أحيل بموجبها بعض موكليهم إلى المحاكمة، كما دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليهم، وببطلان ما يترتب عليه من تنفيذ وتحقيق، واصفين الاتهامات المسندة إلى موكليهم بـ"الكيدية"، كما أكدوا عدم وجود صلة بينهم وبين المتهم الأول المتوارى خارج الكويت.

جدير بالذكر، أن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون فى الكويت بدون جنسية منذ سبعينيات القرن الماضى ويطالبون بالحصول عليها ، حيث شهدت البلاد فى يوليو العام الماضى مظاهرات احتجاجات على أوضاع معيشة البدون ما أدى إلى اعتقال عدد من الناشطين.