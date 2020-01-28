شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين والطلاب اليهود اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن 45 مستوطنا، و115 طالبا يهوديا، اقتحموا الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

كما اقتحم ما يقرب من 50 مستوطنا الموقع الأثري في بلدة "سبسطية" شمال نابلس، وسط حماية قوات الاحتلال.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز "جيت" العسكري الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، ومنعت المركبات من العبور من والى مدينة نابلس.

يذكر أن شخصيات دينية ومقدسيون ، شاركت السبت الماضى، في وقفة تضامنية مع رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك ، الشيخ عكرمة صبري، ضد قرار إبعاده عن المسجد لمدة 4 أشهر، ورفع المشاركون في الوقفة، التي نُظمت أمام منزل الشيخ صبري، في حي الصوانة بالقدس شعارات تضمنت، " لا لتكميم أفواه علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا"، كلنا الشيخ عكرمة"، "عار على قوم يهان عالمهم ولا يغضبون"، و"لا لإبعاد شيوخ الأقصى".

وسلمت مخابرات الاحتلال االاسرائيلى ، فجر السبت ، الشيخ عكرمة صبري قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعة أشهر، عقب اقتحام منزله بحي الصوانة، وكذلك تسليمه استدعاءً للتحقيق في مركز "القشلة" بالبلدة القديمة.

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يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.