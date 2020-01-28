شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية تناقش التأثير المحتمل لفيروس كورونا على سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء السعودي ناقش "التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصينى والعالمى، بما فى ذلك توازنات أسواق البترول" وعبر عن ثقته فى تمكن الصين والمجتمع الدولي من القضاء عليه.

وأكد مجلس الوزراء مجددا على قدرة أوبك وحلفاءها على الاستجابة لأى تأثير للفيروس على سوق النفط.