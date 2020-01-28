شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية تناقش التأثير المحتمل لفيروس كورونا على سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء السعودي ناقش "التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصينى والعالمى، بما فى ذلك توازنات أسواق البترول" وعبر عن ثقته فى تمكن الصين والمجتمع الدولي من القضاء عليه.
وأكد مجلس الوزراء مجددا على قدرة أوبك وحلفاءها على الاستجابة لأى تأثير للفيروس على سوق النفط.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى، وانج يى، إن بلاده قادرة تماما وواثقة فى التغلب على الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى وقت مبكر، مبديا استعداد بكين لمواصلة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بطريقة مفتوحة وشفافة، وبذل كافة الجهود لخدمة قضية الصحة العامة الدولية.
وأضاف وانج - خلال لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء فى بكين، أن الصين لديها قيادة قوية وتجربة مفيدة في التعامل مع وباء (سارس)، وأنها هذه المرة، أكثر عزما في مكافحة الوباء، ولدينا إجراءات أقوى وأسرع وأكثر وعلى نطاق أوسع.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه بعد حدوث فيروس (كورونا) الجديد تبادلت الصين المعلومات التقنية ونتائج الأبحاث حول تسلسل الجينوم الكامل لبعض السلالات الفيروسية مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى، وإن الرئيس الصيني والحكومة الصينية يولون أهمية كبيرة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، واتخذت بسرعة سلسلة من التدابير القوية لوقف انتشار الوباء.
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