شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين صحى كامل ومساعدات نوعية إضافية داعمة لمواطنى الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بأن العمل جارٍ على تخصيص تأمين صحى شامل لجميع مواطنى إمارة الشارقة إذ تم الانتهاء فى المراحل السابقة من توفير تأمين صحى لفئة موظفى الدوائر والهيئات الحكومية المحلية بالإمارة، إلى جانب فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

وحسب موقع الرؤية، أصدر قرارا بإنشاء مجالس للضيوف في كل حي ولها ميزانية خاصة تهدف إلى إحياء العادات القديمة، داعياً الجميع إلى الارتقاء بالمجتمع عبر التزود بالعلم والمعرفة بدون ضياع الهوية والانتماء وهو الدين والقيم والأخلاق.

وقال "نعمل حالياً على استعراض المسح التعدادي الذي تنفذه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة لمعرفة نسبة الإنجاز فيه بالمراحل السابقة، إذ كانت الدراسة الأولى شاملة وتعطي نتائجها نسباً إجمالية، أما المراحل الحالية التي سنطلع على نتائجها قريباً فستركز على احتياجات المواطنين بشكل مفصل وأكثر خصوصية، وسيتم البدء من منطقة مليحة، إذ سنقوم بدراسة كل منطقة على حدة بما فيها من أسر للوقوف على كافة تفاصيل حياة هذه الأسر، فمثلاً لو عملنا دراسة حالة لزوجين من كبار السن فعلينا أن نركز على إجمالي دخلهما الشهري ومدى كفايته لتأمين حياة كريمة لهما، وهل يتقاضون إعانات أو مساعدات مالية أخرى، كذلك سيتم دراسة السكن ونوعه وقيمة الديون البنكية المترتبة على هؤلاء الأشخاص ومدى قدرتهم على سدادها".

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تنفيذ مشروع "مجلس في كل فريج" التي ستخصص لضيوف هذه الأحياء إذ يمكنهم المبيت فيها، كذلك سيتم تخصيص أشخاص في كل مجلس يعملون على خدمة الضيوف وتقديم واجب الضيافة لهم والمتعارف عليه وفقاً لعادات العرب الأصيلة، وستخصص موازنة لهذه المجالس بحيث تشمل إلى جانب المباني الرئيسة مرفقات خاصة لسكن المستخدمين والعمال ومصاريف للمشروبات والمأكولات المقدمة للضيوف".

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كما أصدر المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة القرار رقم (3) لسنة 2020، بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة.

ونص القرار على أن تمنح المساعدات النوعية الإضافية التالية لدعم مستحقيها اجتماعيا فى الإمارة:

مساعدة رب المنزل: يستحقها الشخص القاطن فى مسكن تعود ملكيته إليه أو مستأجراً له، لتعينه على إدارة شئون منزله.

مساعدة طريح الفراش من كبار السن أو المعاقين: ويستحقها كبير السن أو المعاق من طريحى الفراش، لتعينهم على تكاليف الرعاية الصحية أو لتوفير مرافق منزلى دائم.

مساعدة كبير السن المعال: يستحقها كبير السن المعال المقيم لدى ذويه، لتُعينه على إدارة شئونه وتخفيف تكاليف احتياجاته عن ذويه.