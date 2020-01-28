ممثلون عن حماس يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد على خطة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أكد مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن ممثلين عن حركة حماس سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس لبحث آليات الرد على خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء. وأكد القيادي في حركة فتح عزام الأحمد لفرانس برس "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضروا الاجتماع".

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