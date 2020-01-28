الجيش الاسرائيلي يعزز قواته في غور الاردن قبل الاعلان عن خطة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء تعزيز قواته في غور الاردن المنطقة الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، قبل الاعلان الوشيك عن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتوقعة للسلام. وقال الجيش في بيان "في أعقاب تقييم الجيش الاسرائيلي المستمر للوضع، تقرر تعزيز منطقة غور الاردن بقوات سلاح المشاة"، بينما ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الخطة الأميركية قد تتضمن ضم هذه المنطقة من قبل اسرائيل.

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