شكرا لقرائتكم خبر عن «الضفدع الزجاجي» يظهر في بوليفيا بعد 18 عاماً على اختفائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف فريق بحثي من مركز «كيارا» التابع لمتحف «أليسدي دوربينييه»، نوعاً نادراً من الضفادع في المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز البوليفية، للمرة الأولى منذ 18 عاماً. ويتميز هذا النوع من الضفادع الذي يطلق عليه «كوكران فروج»، ببطن شفاف، ويلقب بـ«الضفدع الزجاجي»، حتى إنه يمكن رؤية قلوب هذه الضفادع والمسالك الهضمية من خلال بطونها.
وقال رودريجو أجوايو وأوليفر كوينتيروس، من الفريق البحثي الذي عثر على الضفادع «يعيد هذا الاكتشاف بصيص أمل إلى مستقبل هذا النوع من الضفادع، وهي أحد أكثر البرمائيات جاذبية في العالم، وإلى الأنواع الأخرى أيضاً». وصادف الفريق الضفادع مطلع الشهر الجاري خلال مهمة لإنقاذ الزواحف والبرمائيات المهددة بسبب إقامة مشروع كهرومائي في متنزه كاراسكو الوطني في شرق كوتشابامبا، رابع كبرى المدن في بوليفيا.
وسيحاول الخبراء تشجيع الضفادع الثلاثة المكتشفة على التكاثر كجزء من استراتيجية الحفظ.
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