خبراء أجانب يصلون إلى السودان في محاولة لإنقاذ حياة أسود هزيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الاثنين خبراء أجانب في مجال الحفاظ على الحياة البرية إلى السودان، لإجراء فحوص أولية على أربعة أسود هزيلة ومريضة في محاولة لإنقاذها، بعد انتشار صورها على نحو واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بعدها نفوق لبؤة الأسبوع الماضي.

ورصدت وكالة «فرانس برس»، خمسة خبراء من منظمة «فور باوز» يفحصون الأسود الهزيلة في حديقة القرشي بالخرطوم التابعة للحكومة، لكنّها تدار بواسطة مستثمر من القطاع الخاص يواجه صعوبات من جرّاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.

وقال أمير خليل أحد أفراد الفريق الدولي «إن الأمر الضروري الآن هو تحسين وضع الحيوانات الصحي، والخطوة التالية إيجاد حلّ للحفاظ عليها على المدى الطويل»، مشدّداً على أنّ صحّة الأسود الأربعة جميعاً «سيئة للغاية» بسبب ما عانته من نقص في الطعام والدواء.

وحذّر الخبير من أنّ فحص الأسود لن يكون أمراً سهلاً لأنّ «التعامل مع الحيوانات صعب جداً وفيه مخاطر شديدة»، مشيراً إلى أنّ الفريق سيبدأ الثلاثاء بإجراء الفحوص المعمّقة. وقال زميله في الفريق جونو فان زور «إنّ هذه الحيوانات ضعيفة للغاية ونقلها ليس الحل الأمثل». وأضاف «أعتقد أنّه علينا الآن التركيز على تحسين وضعها الصحّي إضافة إلى تدريب المشرفين عليها».

وانتشرت في الأيام الماضية دعوات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السودان لإنقاذ هذه الأسود، ما أدّى إلى توافد الزوار إلى الحديقة.

ولا يُعرف العدد المحدّد للأسود في السودان، غير أنّ كثيراً منها موجود في محميّة الدندر الطبيعية عند الحدود مع إثيوبيا. ويصنّف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الأسود، على أنها من الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض. بعد تراجع أعدادها في إفريقيا بنسبة 43% بين 1993 و2014 ولم يبق منها سوى 20 ألفاً حالياً.