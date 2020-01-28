اليابان تجلي رعاياها من ووهان الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن توشيميتسو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، الثلاثاء، أن طوكيو سترسل طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها من ووهان وسط الصين التي تشكل بؤرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال للصحفيين «أنجزنا الترتيبات اللازمة لتأمين عملية النقل إلى المطار، والجانب الصيني أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر». وأضاف «ستقلع الرحلة الأولى، الثلاثاء، وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعة، وملابس وقاية للصينيين، ولليابانيين.» وأشار إلى أنه من المتوقع أن نحو 200 شخص، سيستقلون الطائرة من أصل 650 يابانياً أبدوا رغبتهم في الرحيل.

وأكد موتيجي «سنواصل تنسيق الجهود مع الحكومة الصينية ووكالات مختصة، لتأمين عمليات النقل البري، ليتمكن كل اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».

ويتوقع أن تصل الرحلة إلى اليابان، صباح الأربعاء، وعلى متنها مسؤولون في قطاع الصحة لمراقبة أوضاع الركاب. لكن السلطات لا تنوي وضعهم في الحجر الصحي. وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية «سنرسل نحو أربعة أشخاص في كل طائرة بينهم طبيب ومسؤول عن الحجر الصحي وممرضة»، موضحاً أن الذين تبدو عليهم أعراض مثل الحمى سينقلون إلى المستشفى مباشرة عند وصولهم.