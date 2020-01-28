جماعة تابعة «للقاعدة» تتبنى هجوماً أوقع 20 قتيلاً في مالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنت جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، الهجوم الذي استهدف الأحد معسكراً للقوات المالية في سوكولو وأوقع 20 قتيلاً. جاء الإعلان غداة إعلان الجيش المالي تعرض معسكر «سوكولو» القريب من الحدود الموريتانية لهجوم أوقع «20 قتيلاً وخمسة جرحى»، و«أربعة قتلى في صفوف العدو». وقال مسؤول محلي إن «القتلى العسكريين جميعهم من الدرك». وتبنّت الاثنين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم، وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في أيلول/سبتمبر الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء في بيان الجماعة الذي ورد إلى وكالة «الأخبار» الموريتانية، أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين «تمكّنت من قتل 20 جندياً وأسر ثلاثة آخرين»، وقد قُتل في الهجوم ثلاثة من عناصرها. وأشار إلى استيلاء عناصر الجماعة على تسع عربات وأكثر من 20 رشاش كلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة وغيرها من الأسلحة. وكان الجيش المالي أقرّ الأحد بأنّ عتاداً عسكرياً تابعاً له «تضرّر أو تمّ الاستيلاء عليه».

وعلى الرّغم من انتشار قوات فرنسية وأممية فيها، لم تتمكن مالي من وضع حدّ لأعمال عنف تشهدها منذ العام 2012، بدأت في شمال البلاد قبل أن تتمدد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.