محمد دراجي يحاضر عن الحياة الثقافية في الجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز جمال بن حويرب للدراسات مساء أمس الأول، أمسية تحدث فيها محمد دراجي، القنصل العام الجزائري في دبي عن «الحياة الثقافية في الجزائر» وحضرها جمع من المثقفين والمهتمين والإعلاميين، يتقدمهم خالد فالح العازمي نائب القنصل العام الكويتي في دبي، والمستشار التراثي عبدالله بن جاسم المطيري، والكاتب د. شهاب غانم، والمهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني في الدولة، والشاعر السعودي سعيد القحطاني، والكاتبان عادل المدفع ومحمد صالح بداه، وأدار الندوة الإعلامي حسين درويش.

استعرض المحاضر في البداية مصادر الثقافة الجزائرية عبر التاريخ، قبل وبعد الميلاد، منذ العصر الفينيقي، مروراً بالروماني والأمازيغي والبيزنطي، ثم دخول الإسلام إلى تلك البلاد، وما تركه من آثار لا تزال شاهدة على عظمة هذا الدين، ثم الفترة العثمانية، وما يليها من عصر الاستعمار الفرنسي، فعهد الدولة الوطنية التي أعقبت استقلال الجزائر بعد نحو 130 عاماً من الاستعمار.

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وقال الدراجي: «الثقافة نمو معرفي تراكمي على المدى الطّويل. هي المعارف والمعاني التي تفهمها جماعة من النّاس، وتربط بينهم من خلال وجود نظمٍ مشتركة.

هي وسيلة تعمل على الجمعِ بين الأفراد عن طريق مجموعةٍ من العوامل السياسيّة، والاجتماعيّة، والفكريّة، والمعرفيّة، وغيرها من العوامل الأخرى.

والثقافة الجزائرية عبر التاريخ تميزت في العصر الحجري بالازدهار، بسبب وجود الأمطار في تلك الفترة، ووجدت رسومات تصوّر تفاصيل الحياة اليومية للإنسان القديم».

وأكد دراجي أن في كل مدينة كبيرة في الجزائر، تجد العديد من المكتبات والمتاحف والمسارح، والتي من أشهرها متحف باردو، ومتحف الفنون الجميلة، والتي لا تقتصر فقط على عرض الموروث الثقافي، بل تشمل أيضاً على عقد دورات وندوات تعليمية وثقافية.