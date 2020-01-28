لن تستغرق دقيقة.. خطوة بسيطة تحمي حسابك على "واتساب"

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

تتعرض منصات التواصل الإجتماعي بين الحين والآخر لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة الإنترنت "الهاكرز"، بهدف التجسس والاستيلاء على بيانات المستخدمين الشخصية والمصرفية.

في العام الماضي، تعرض "واتساب" لهجمات قرصنة، بعض هذه الهجمات لم يكن بسبب ثغرات أمنية في التطبيق، بل بسبب جهل المستخدمين بمعرفة كيفية حماية حسابهم الشخصي.

ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، يمكن لمستخدمي "واتساب" حماية حساباتهم بعمل خطوة بسيطة لن تستغرق أكثر من دقيقة، وبإجراء تغيير بسيط في إعدادات الأمان على التطبيق.

وبإمكان المستخدم تعيين رقم تعريف شخصي من اختياره، يعمل كغطاء أمني إضافي، ويتوجب على المستخدم إدخاله عند استخدام "واتساب" من جهاز جديد، وحتى عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه إذا نسيت رقم التعريف الشخصي.

تجدر الإشارة إلى أن رقم التعريف الشخصي منفصل عن الكود المكون من ستة أرقام الذي يرسله "واتساب" عن طريق الرسائل القصيرة للتحقق من تثبيت جديد.

ويلجأ دائمًا الهاكرز للحصول على رسالة تحمل رقم التأكيد، ترسل إلى رقم هاتف جديد، حتى يستولون على حساب المستخدم من جهازهم، ولكن الخطوة الجيددة ستمنع الـ"هاكرز" من الاستيلاء على الحساب.

وحتى إذا قمت بإرسال الرمز إلى الـ"هاكرز"، فلن يكون لديهم رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

ويمكن للمستخدمين تفعيل خاصية الرقم التعريفي في "واتساب"، عن طريق التوجه إلى إعدادات الحساب، ثم اختيار "Two-Step Verification"، ولن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة لتنشيطه.

Advertisements

١٠ معلومات عن لعبة "مومو".. كيف تتجنب وجودها على هاتفك؟