لمستخدمي أندرويد| 5 إعدادات عليك تفعيلها لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيقات خبيثة تهدد الملايين من هواتف أندرويد هاتف أندرويد

إذا كنت تمتلك أو تعتزم شراء هاتف أندرويد جديد، هناك بعض الإعدادات والميزات التي يوصى بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك وإطالة عمره الافتراضي.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 5 إعدادات يجب ضبطها على هاتف الـ"أندرويد"، لتحقيق أقصى استفادة منه والحفاظ على عمر البطارية، ومساعدتك في إيجاد الهاتف في حالة فقد الهاتف أو السرقة.

1- إعدادات تحسين عمر البطارية:

هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية، عن طريق اتباع الآتي:

• إيقاف تشغيل سطوع الشاشة التلقائي وضبط شريط التمرير إلى أقل من 50%، وتحتوي بعض الهواتف على تبديل السطوع التلقائي في لوحة الاختصار؛ وإذا لم يكن موجودًا هناك انتقل إلى الإعدادات وابحث عن "السطوع" للعثور على هذا الإعداد وإيقاف تشغيله.

• تفعيل ميزة (البطارية التكيفية) Adaptive Battery، وستجد هذه الميزة في بعض هواتف أندرويد تحت اسم (تحسين البطارية) Battery Optimization. وهي ميزة تركز على معرفة كيفية استخدامك للهاتف، وتحديد التطبيقات التي تستخدمها وتوقيت استخدامك لها، ثم تسمح للتطبيقات التي تستخدمها باستمرار فقط بالعمل في الخلفية، لتقليل استهلاك طاقة البطارية.

2- الوضع الداكن:

يتيح لك "الوضع الداكن" او "Dark Mode" تحويل شاشة هاتفك من بيضاء ساطعة إلى شاشة سوادء، ويساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية من خلال إضاءة عدد أقل من بكسلات الشاشة، كما يعمل على تقليل إجهاد العين.

• إذا كان هاتفك يعمل بنظام (أندرويد 10) فيمكنك تشغيل الوضع الداكن على مستوى النظام بسهولة، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات والبحث عن الوضع الداكن ثم تفعيله، كما يمكنك استخدامه طوال الوقت أو تشغيله تلقائيًا وفقًا لجدول زمني.

التسوق عبر الإنترنت.. حقائق صادمة

مقدم من dw

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي جعفر توك - الاجتلاف بداية الحوار dw.com

عالم الموضة وشبكات التواصل الإجتماعي الأشكال التقليدية للدعاية أصبحت غير مهمة. العلامات التجارية تحدد صورتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ليس فقط عبر الدعاية عن المنتجات: من حصص التجميل إلى الهاشتاج ، كل شيء مصمم خصيصًا لتجربة مشتركة dw.com

خطوات الموضة السريعة تقدم شركات الأزياء الفائقة السرعة تصميمات جديدة إلى السوق في غضون أسبوع أو أسبوعين. المسارالسريع للغاية يمر بأربع خطوات. dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements تخطي الإعلان التسوق عبر الإنترنت.. حقائق صادمة dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

• بينما إذا كان هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 9، فهناك الكثير من التطبيقات التي تدعم الوضع الداكن ويمكنك تفعيله بسهولة.

3- تخصيص الشاشة الرئيسية:

إذا كنت تستخدم مجموعة كبيرة من التطبيقات على هاتفك، فستعاني من وجود الكثير من الأيقونات على شاشتك الرئيسية، ولكن لحسن الحظ هناك إعداد يساعدك في التخلص منها:

• اضغط مطولًا على منطقة خالية من شاشتك الرئيسية.

• ستظهر لك عدة خيارات اضغط على خيار "إعدادات الرئيسية".

• ابحث عن خيار "إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية"، وقم بإيقافه من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

بمجرد تفعيل هذا الإعداد لن تظهر أيقونات التطبيقات التي تقوم تثبيتها على الشاشة الرئيسية، ولكن لا يزال بإمكانك إضافة اختصارات عن طريق سحب أيقونة أحد التطبيقات من درج التطبيق.

4- تفعيل وضع عدم الإزعاج:

يعتبر "وضع عدم الإزعاج" أو "Do Not Disturb mode" من الأوضاع المُهمة التي تساعدك في التخلص من المكالمات والتنبيهات والإشعارات التي تزعجك أثناء العمل أو النوم، ويوجد هذا الوضع في بعض هواتف أندرويد تحت اسم Downtime أو quiet time. ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات على هاتفك.

• اضغط على خيار (الأصوات والإشعارات) أو "Sounds and notifications"، ثم ابحث عن وضع عدم الإزعاج ثم قم بتفعيله. ويمكنك ضبطه لعدة ساعات وفق ما يناسبك.

5- تفعيل ميزة Find My Device:

ليس هناك شيء أسوأ من فقدان هاتفك أو سرقته؛ لذلك يجب تفعيل الإعدادات التي تساعدك في العثور عليه إذا فقدته أو سُرق منك.

بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى هاتفك باستخدام حساب جوجل الخاص بك، ستُفعل خدمة تتبع الهاتف "Find My Device" افتراضيًا، وهي خدمة تقدمها هواتف أندرويد، وتتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات عن بُعد أيضًا. وتجنبًا لحدوث أي خطأ يمكنك التأكد من تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

• اضغط على قسم الأمان "Security".

• اضغط على خيار "العثور على جهازي" أو "Find My Device"، وتأكد من أنه مُفعل، وإن لم يكن كذلك اضغط على زر التبديل الموجود بجواره لتفعيله.

فور فقدان هاتفك، قم بفتح خدمة تتبع الهاتف، من خلال هذا الرابط، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بالهاتف المفقود، وستظهر لك خريطة توضح أماكن وجود جميع الأجهزة المرتبطة بهذا الحساب.