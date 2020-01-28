دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: تطبيق Day & Night Map يعرض لك خرائط للأرض حسب وقت النهار والليل © Tech World قدمت بواسطة

Day & Night Map هو تطبيق جديد يسمح لك بمشاهدة مناطق الأرض المضاءة نهارًا، والمناطق المُظلمة ليلاً والمناطق التي تقع عند الغسق أو ما يُعرف باسم الشفق.

متابعةً لكل ما هو جديد في عالم التطبيقات، معنا لهذا اليوم، تطبيق Day & Night Map والذي يدخل من ضمن تطبيقات الطقس ولكن بفكرة مغايرة عمّا نراه في تطبيقات الطقس الحالية، وفكرته متمثلة في عرض الكرة الأرضية بناءًا على وقت النهاء والليل، بالتالي، يعتمد على شروق وغروب الشمس في تقديم بياناته أو خرائطه.

من ناحيته، تعرض لك الواجهة الرئيسية للتطبيق رسمًا متحركًا يتيح لك فهم كيف تختلف مناطق النهار والليل والشفق على الكوكب في غضون 24 ساعة وفي يوم معين أو طوال العام، ويوجد أسفل خريطة الأرض عنصر تحكم يسمح لك بضبط الوقت والتاريخ المرجعي بشكل تفاعلي وعرض تغيير الفصول وأكثر من ذلك بكثير.

ويوفر التطبيق أيضًا للمستخدم عنصر واجهة كبير يعرض الخريطة في الوقت الحالي على أي شاشة للهاتف الذكي وهو مصمم بحيث يحترم البطارية تمامًا، كما ويوجد قسم يوضح كيفية فهم البيانات والرسومات المقدمة بشكل أفضل.

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أخيرًا، يتوفر تطبيق Day & Night Map على نظام أندرويد للتحميل مجانًا، على أن يدعم الإعلانات القابلة للإزالة مع عملية شراء اختيارية، ويكفي أن يكون إصدار هاتفك يعمل بنسخة أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Day & Night Map على أندرويد.

التدوينة جديد التطبيقات: Day & Night Map يعرض خرائط للأرض حسب وقت النهار والليل ظهرت أولاً على عالم التقنية.