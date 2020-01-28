شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال أستاذ فى كلية التربية بجامعة المستنصرية بالعراق على يد مسلحين مجهولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسلحون مجهولون باغتيال أستاذ فى كلية التربية بجامعة المستنصرية بالعراق وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وكان محتجون قاموا اليوم الثلاثاء، بغلق عدد من الدوائر الحكومية فى مدينة "الديوانية" جنوبى العراق، وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن المحتجين سمحوا فقط للدوائر الخدمية والمصارف والرعاية والتقاعد والصحة بالدوام فى العمل، وكان قائد شرطة مدينة "الديوانية" العميد حيدر الخيكانى، أكد فى رسالة للمتظاهرين أمس الاثنين، أنه سيعمل على توفير أجواء آمنة للتعبير بكل حرية عن مطالبهم المشروعة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضى احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، فى أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد بأن مجهولين قاموا فجر الاثنين، بالهجوم على خيام المتظاهرين فى ساحة الحبوبى بالناصرية جنوبى البلاد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، وقال المصدر الأمني ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن المجهولين قاموا خلال هجومهم بإحراق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي، مضيفا أن الموقف الأمني في بغداد تضمن استمرار توافد المحتجين في ساحات التظاهر "التحرير والخلاني ونفق التحرير والسعدون" دون أي خروقات.

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