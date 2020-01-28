شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 خبراء أجانب إلى السودان لإنقاذ حياة الأسود الهزيلة والمريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل خبراء أجانب فى مجال الحفاظ على الحياة البرية إلى السودان، حيث أجروا فى حديقة للحيوانات فى العاصمة الخرطوم، فحوصات أوّلية على 4 أسود هزيلة ومريضة، فى محاولة لإنقاذها كى لا تلقى مصير لبؤة نفقت الأسبوع الماضي، وفحص 5 خبراء من منظمة "فور باوز" الأسود الهزيلة فى حديقة القرشى بالخرطوم المملوكة للحكومة لكنها تدار بواسطة مستثمر من القطاع الخاص يواجه صعوبات جرّاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها البلاد.

وقال أمير خليل أحد أفراد الفريق الدولي، حسبما ذكرت صحيفة الرؤية، إن "الأمر الضرورى الآن هو تحسين وضع الحيوانات الصحي، والخطوة التالية هى إيجاد حل لها على المدى الطويل"، مشدداً على أن صحة الأسود الأربعة جميعاً سيئة للغاية بسبب ما عانته من نقص للطعام والدواء، وانتشرت فى الأيام الماضية دعوات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى السودان لإنقاذ هذه الأسود، ما أدى إلى توافد الزوار إلى الحديقة.

ولا يُعرف العدد المحدد للأسود فى السودان، غير أن كثيراً منها موجود فى محمية الدندر الطبيعية عند الحدود مع إثيوبيا.

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يذكرأن، تعرض حارس فى حديقة حيوان كراتشى جنوب غربي باكستان إلى هجوم من أسد أثناء إطعامه، ورصدته كاميرات الزوار الذين صدمهم المشهد القاسى، وكان الحارس واسمه "كانو بيراديتا" يلقى اللحم إلى قفص الحيوان المفترس، ، عندما غدر به الأسد ونهش يده، حسبما أفادت محطة "بوليمر نيوز" الإخبارية الهندية.

وكان على بيراديتا إدخال يديه إلى داخل القفص لوضع الطعام للأسد، الذى يعيش بالداخل مع لبؤة، فيما أظهرت لقطات فيديو أن الحيوان كان على وشك التهام ذراع الحارس، وظل بيراديتا متعلقا بالقفص وذراعه بين أنياب الأسد لنحو 40 ثانية قبل أن يتمكن من إفلاتها، وسط صيحات الرعب من زوار الحديقة.

وظهر الحارس المسكين مستلقيا على الأرض مع نزيف فى ذراعه، وبدا أنه يتألم بشدة بعد الهجوم الغادر، ونقل بيراديتا إلى مستشفى كراتشي الحكومية، وكشفت مصادر طبية أن حالته مستقرة، وقال مدير الحديقة قمر أيوب إن "زميلنا تلقى علاجا فوريا وحالته جيدة الآن. إنها واقعة مؤسفة ونحن جميعا متعاطفون مع الحارس ونقدم له كل المتاح ونأمل أن يعود إلى منزله في خلال يومين أو ثلاثة".

لكن أيوب قال إن الحارس "خالف التعليمات بالاقتراب من مكان خطر في قفص الأسد".