شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا ويقتحم باب الزاوية بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة "طوباس"، واثنين آخرين من بلدة "تقوع" فى "بيت لحم"، كما اعتقلت آخر من محافظة "طولكرم"، وخمسة فلسطينيين من "القدس"، بالإضافة إلى اعتقال خمسة نساء من أمام مصلى "باب الرحمة" فى المسجد الأقصى، وسيدة من بلدة "يعبد" جنوب غرب "جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منطقة "باب الزاوية" وسوق "العميان" في مدينة "الخليل"، وخلعت أبواب محال تجارية وفتشتها وحطمت محتوياتها، فيما كثف جنود الاحتلال من وجودهم بشارع "الشهداء" وسط المدينة، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مثلث "خرسا" جنوب غرب "الخليل" وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وقامت بتأخيرهم عن أعمالهم. وفى السياق ذاته قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينى حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بالاستيلاء على أراضى زراعية، لتوسيع مخطط هيكلى لمستوطنة شمال الخليل.

وقال بريجية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، "هناك مخطط يتضمن توسيع حدود مستوطنة أصفر على أراضى بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل"، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف ِللاستيلاء على الأراضي والحقول الزراعية لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون من مستوطنة " يتسهار" قرية عينابوس جنوب نابلس، وأشعلوا النيران بمدرسة عينابوس الأساسية، وخطوا شعارات عنصرية فى المكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الاثنين، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطينى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، فى رام الله، شابين من بلدتى عين يبرود والمغيّر شرقا، وشابين آخرين من قرية بلعين.

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وفى محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم جنين، وأسيرين محررين من بلدة يعبد، فيما اعتقلت 9 شبان من بلدة برطعة.

وفى الخليل وبيت لحم، اعتُقل أسير محرر من بلدة دورا، ومن مخيم الفوار جنوب الخليل اعتقلت آخر، عقب عمليات دهم وتفتيش.. كما اعتقل الاحتلال شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.