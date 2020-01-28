شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعلن تخليه عن جميع ألقابه فى الخطابات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، تعميما بإلغاء جميع الألقاب التى تطلق عليه، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد مسمى "سلطان عمان" فقط فى جميع الخطابات الرسمية، وجاء فى نص التعميم الذى أرسل إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه "يشرفنى إفادة سموكم/ معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامى لجلالته فى المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتى: هيثم بن طارق، سلطان عمان".



البيان الرسمى

يشار إلى، أن أعضاء العائلة الملكية فى سلطنة عمان يحملون لقب "السيد" بدل الأمير.

ويذكر أن السلطان هيثم بن طارق، قد تولى حكم سلطنة عمان، خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذى وافته المنية يوم 11 من يناير الجارى.

وجاءت تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العمانى، العائلة الملكية لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذى حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

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وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التى أقيمت فى مسقط 2010.

كما عين هيثم بن طارق فى منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002 ، وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة "عمان 2040".

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القسم سلطانا لعُمان وفقًا لنص المادة السابعة من النظام الأساسى للدولة، وذلك إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت مَن أوصى به السلطان قابوس بن سعيد؛ عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا له.

وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر، كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م.