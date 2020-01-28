شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، قائلا :" عندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب"، وقال الحريرى عبر تويتر اليوم الاثنين :"اؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".



سعد الحريرى

وتابع :"هذه مدرسة رفيق الحريريولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا ابواق المزايدين... وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".

علق سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، على ما نشره تلفزيون الجديد، حول امتلاك الحريرى لـ71 عقارا فى لبنان، وكشف المكتب الإعلامى للحريرى، أنه يمتلك منزلا واحدا فى بيروت.

وقال الحريرى عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تعليقا على ما بثه تلفزيون الجديد حول امتلاك الرئيس الحريري 71 عقارًا فى لبنان، يوضح المكتب الإعلامي أن الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في بيروت".

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