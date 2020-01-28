- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، قائلا :" عندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب"، وقال الحريرى عبر تويتر اليوم الاثنين :"اؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".
سعد الحريرى
وتابع :"هذه مدرسة رفيق الحريريولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا ابواق المزايدين... وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".
علق سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، على ما نشره تلفزيون الجديد، حول امتلاك الحريرى لـ71 عقارا فى لبنان، وكشف المكتب الإعلامى للحريرى، أنه يمتلك منزلا واحدا فى بيروت.
وقال الحريرى عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تعليقا على ما بثه تلفزيون الجديد حول امتلاك الرئيس الحريري 71 عقارًا فى لبنان، يوضح المكتب الإعلامي أن الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في بيروت".
وتابع :"أما باقي العقارات التى كان قد ورثها عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فقد تنازل عنها لأخوته بموجب وكالات، علما أن الغالبية الساحقة من العقارات التى كان يملكها الرئيس الشهيد فى لبنان كان قد اشتراها فى الفترة التى سبقت توليه أي مسؤوليات سياسية، وهو ما اقتضى التوضيح".
وكان سعد الحريرى، أكد أن استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه، قائلا :" ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".
وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه، ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير والرفض والغضب والاعتصام والتظاهر السلمي أمام اللبنانيين ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".
وتابع :"عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من الفوضى وأعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسراً تعبر فوقه الفتنة. التجارب التى تحيط بلبنان علمتنا أن الإفراط في العنف وتخطيه قواعد السلامة هو أقصر الطرق لتطييف الثورات وإخمادها، إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان واجتماع اللبنانيين على مطالب مشتركة. هذا الإنجاز التاريخي وضع كل الأحزاب والقيادات في الزاوية ويجب الدفاع عنه وتحصينه لمنع استدراجه إلى الفخ الطائفي".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريرى: كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.