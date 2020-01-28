المرصد السورى: 30 آلية روسية تنطلق من مدينة القامشلى نحو منطقة أبو رأسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلا عسكريا روسيا انطلق صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة القامشلى وعبر "الدرباسية" متجها نحو منطقة أبو رأسين، وأوضح المرصد (مقره لندن) - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل يتألف من 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند ومدرعة.. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل.
وكان المرصد السوري قد أشار فى الـ25 من الشهر الجارى، إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة "تل تمر" بريف "الحسكة" عمدت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة "القامشلي" عبر "أوتستراد" الحسكة – حلب الدولي، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان،أفاد منذ أسبوعين بتوجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة (القامشلي) بريف الحسكة من منطقة منبج عبر مدينة (عين عيسى) ومنها إلى مدينة (الدرباسية) شمال شرق سوريا، وذكر المرصد، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن الرتل العسكري الروسي يتألف من 42 آلية ومدرعة، تحمل على متنها جنودا روس وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية.
وأشار إلى أن القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية ثانية في محيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة، موضحا أن قوات روسية انطلقت من مدينة القامشلي إلى الدرباسية، وتجولت في شيريك ومناطق الريف، ثم توجهت إلى بلدة أبو راسين وثبتت النقطة العسكرية الثانية ورفعت الأعلام الروسية هناك.
يأتي هذا التحرك والانتشار للقوات الروسية، بعد أن كان رتل عسكري روسي انطلق من مدينة القامشلي مرورا بالدرباسية، وسلك طريق ريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وضم ما لا يقل عن 12 مدرعة عسكرية، بالتزامن مع خروج رتل عسكري تابع للقوات الروسية من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي نحو منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك في إطار التحركات المكثفة للقوات الروسية وقوات الجيش السوري ضمن منطقة شمال شرق سوريا.
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