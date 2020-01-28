شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 30 آلية روسية تنطلق من مدينة القامشلى نحو منطقة أبو رأسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلا عسكريا روسيا انطلق صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة القامشلى وعبر "الدرباسية" متجها نحو منطقة أبو رأسين، وأوضح المرصد (مقره لندن) - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل يتألف من 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند ومدرعة.. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل.

وكان المرصد السوري قد أشار فى الـ25 من الشهر الجارى، إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة "تل تمر" بريف "الحسكة" عمدت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة "القامشلي" عبر "أوتستراد" الحسكة – حلب الدولي، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين. يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان،أفاد منذ أسبوعين بتوجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة (القامشلي) بريف الحسكة من منطقة منبج عبر مدينة (عين عيسى) ومنها إلى مدينة (الدرباسية) شمال شرق سوريا، وذكر المرصد، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن الرتل العسكري الروسي يتألف من 42 آلية ومدرعة، تحمل على متنها جنودا روس وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية.