وزير الداخلية التركي: بدأنا بإجراءات منح الجنسية للسوري محمود العثمان

أنقرة/ الخليج 365

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، أن المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان الذي أنقذ سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ولاية ألازيغ التي شهدت زلزالا بقوة 6.8 درجات يوم الجمعة الماضي.

وقال صويلو في هذا الخصوص: "المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت بإجراءات منح أخينا محمود العثمان وأسرته، الجنسية التركية".

وأمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات المعنية ستمنح الجنسية لمحمود العثمان وأسرته، مبينا أنه يدرس في تركيا ويتقن لغاتها.

Advertisements

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي "سورسورو" دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، إنه سيتم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية وتسليمها للذين هُدّمت أو تضررت منازلهم في الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.