فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية لمناقشة صفقة القرن

طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ، لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة صفقة القرن الأمريكية المزعومة.
وقال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة الخليج 365، إن الوزارة، بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلبت عقد اجتماع طارئ للمجلس، السبت القادم.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سوف يحضر الاجتماع.
وقال الديك "فلسطين تريد من الدول العربية، موقفا واضحا تجاه خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وصفقة القرن، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.
وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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