غزة.. لاجئون يؤكدون رفضهم لصفقة القرن المزعومة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة، رفضا لصفقة القرن المزعومة.

وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير) بمخيم الشاطئ، غربي غزة، هتافات تندد بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية، وتدعو إلى إسقاط الصفقة المزعومة.

وقال نصر أحمد، مسؤول اللجنة، في كلمة له خلال الوقفة "الإعلان عن الصفقة، وفرض الوقائع على الأرض، هو تصرف أحادي الجانب مخالف للقانون الدولي، ومرفوض على المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية".

وتابع "نحن على مفترق خطير ولحظة تاريخية تستهدف وجودنا وقضيتنا، وشطب حلمنا بالعودة ومشروعنا الوطني المتمثّل بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

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وحذّر أحمد من "تطبيق الصفقة المزعومة"، داعيا الفصائل الفلسطينية للعمل الجاد على إنهاء الانقسام "لمواجهة التحديات والمؤامرات المشبوهة التي تستهدف القضية".

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى رفض الصفقة المزعومة و"مواجهتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.