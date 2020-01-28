القيادة الفلسطينية تدعو حماس للمشاركة في اجتماع حول صفقة القرن

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

دعت القيادة الفلسطينية، حركة حماس، للمشاركة في اجتماع، سيعقد الثلاثاء، لمناقشة صفقة القرن، الأمريكية المزعومة.

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لوكالة الخليج 365، إن القيادة دعت حركة حماس لحضور اجتماع سيعقد مساء الثلاثاء، كما بقية الفصائل الفلسطينية.

وأضاف "هناك قيادات من حركة حماس في الضفة الغربية، أكدت نيتها المشاركة".

ومن بين القيادات، ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة التي شكلتها "حماس" عقب الانتخابات التشريعية عام 2006، والنائبين السابقين في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق، وأحمد عطون، بحسب الأحمد.

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ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاجتماع للقيادة الفلسطينية لمناقشة صفقة القرن المزعومة، مساء الثلاثاء.

وعادة، لا تحضر حركة حماس اجتماعات القيادة الفلسطينية، نظرا للخلافات الكبيرة بين الجانبين، حيث تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

وصفقة القرن، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

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