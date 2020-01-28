الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس للتحالف شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365
قالت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، إنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي، في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة شمالي البلاد.
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في خبر مقتضب، أن مسلحي الجماعة أسقطوا طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في منطقة الملاحيط، قبالة جازان السعودية.
وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، دون التطرق لطبيعته أو تفاصيل أخرى.
ولم يصدر تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنته القناة الحوثية.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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