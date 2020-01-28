غزة.. مسير عسكري لـ"الداخلية" رفضا لصفقة القرن المزعومة

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غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-
نظّمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، مسيرا عسكريا في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ ضمن الفعاليات الفلسطينية الوطنية الرافضة لصفقة القرن المزعومة.
وقال مصدر أمني في الوزارة، التي تديرها حركة "حماس"، رفض الكشف عن هويته، لوكالة "الخليج 365"، إن هذه الفعالية جاءت رفضا للصفقة المزعومة، وشارك فيها نحو 150 عنصرا.
وجاب المسير، الذي ضمّ عددا من الجنود المُشاة وآخرين محمولين بالمركبات، شوارع مدينة خانيونس.
ورفع المشاركون في المسير الأعلام الفلسطينية.
وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.
وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
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