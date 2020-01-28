رئيس وزراء قطر يعلن استقالته ويشكر من سانده

صحيفة الخليج الالكترونية

علق عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء في قطر، معربا عن شكره لأمير قطر طوال فترة خدمته في هذا المنصب.

كما تقدم عبد الله بن ناصر في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر , بالشكر لكل من عمل معه وكان خير سند له.

إلى ذلك أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديد لمجلس الوزراء خلفا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.