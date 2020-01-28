تراجع سعر مزيج برنت

صحيفة الخليج الالكترونية

انخفض سعر مزيج خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.34 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.57 %؛ ليصل إلى 58.98 دولار للبرميل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.16 دولار، أو ما يعادل 0.30 % ليصل إلى 52.98 دولار.