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تراجع سعر مزيج برنت

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

انخفض سعر مزيج خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.34 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.57 %؛ ليصل إلى 58.98 دولار للبرميل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.16 دولار، أو ما يعادل 0.30 % ليصل إلى 52.98 دولار.

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