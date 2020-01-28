“الشورى” يوافق على تأسيس مجلس “الدول المطلة على البحر الأحمر”

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي جلسته العادية العشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

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وخلال الجلسة، وافق “الشورى” على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.

وصدرت موافقة “الشورى” على مشروع مذكرة تفاهم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية.