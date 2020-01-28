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القبض على مُقيمين بحوزتهما 2498 بطاقة “مقيم” مزورة في مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والثاني من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملاً لهذا الغرض.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه ضُبط بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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