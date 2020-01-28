أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وأضافت، على حسابها على موقع تويتر، أن الأمير أصدر أيضا أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.
وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في حزيران/يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الشيخ تميم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يقبل استقالة رئيس الحكومة ويعين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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