أمير قطر يقبل استقالة رئيس الحكومة ويعين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأضافت، على حسابها على موقع تويتر، أن الأمير أصدر أيضا أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في حزيران/يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الشيخ تميم.