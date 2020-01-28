الارشيف / اخبار الخليج

أمير قطر يقبل استقالة رئيس الحكومة ويعين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأضافت، على حسابها على موقع تويتر، أن الأمير أصدر أيضا أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في حزيران/يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الشيخ تميم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يقبل استقالة رئيس الحكومة ويعين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا