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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار لأسباب وراثية أو متعلقة ببنية جسم الإنسان.
ووفقا للأطباء، فإن هناك علامات معينة يرسلها الجسم كإشارات تجعلنا ندرك أن القهوة مضرة بصحتنا.
1- آلام البطن
اكتشف العلماء أن بعض مركبات القهوة تنشط إفراز حمض المعدة، ما يؤثر سلبا في الغشاء المخاطي لجدارها، مسببا آلام البطن.
2- الخفقان
تضطرب نبضات القلب لدى البعض عند تناول القهوة، وهذه إشارة واضحة تفيد بأن عليهم التخلي عن تناول القهوة، فقد تظهر اضطرابات جدية في وظائف القلب.
3- الإسهال
إذا كان الشخص معتادا على تناول القهوة ويعاني من الإسهال، فعلى الأرجح أن تكون القهوة هي السبب، إذا لم تكن هناك عوامل أخرى سببت ذلك.
4- الرعاش
قد يكون مفعول القهوة ضارا للجسم عند الإفراط في تناولها أو بسبب حساسية الجسم للكافيين. وفي هذه الحالة، يجب الامتناع عن تناول القهوة نهائيا أو تقليل كميتها.
5- الصداع
يمكن أن يحدث الصداع بسبب الإفراط في تناول القهوة وعدم تناول كمية الماء اللازمة لمحبي تناول القهوة. كما أنه بالإضافة إلى الصداع، ليس مستبعدا ظهور شعور بالإرهاق والوهن.
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