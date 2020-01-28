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مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد

متابعات_الخليج 365

توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد ومنع السمنة.

 

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ويفيد موقع Food News، بأن الفريق العلمي أجرى دراسة وتجارب على الفئران المخبرية التي تعاني من الوزن الزائد، وقدم لها الأرز الأسود النابت. واتضح للباحثين أن هذا الأرز يقلص تراكم الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

 

وتشير النتائج إلى أن الأرز الأسود يساعد في التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، ما يساعد في تخفيض سرعة زيادة الوزن.

 

ويشير الباحثون إلى أنه مقارنة بالأرز الأبيض، يحتوي الأرز الأسود على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والبروتينات والألياف الغذائية، ونسبة أقل من السكر. كما أن مؤشر السكر في الأرز الأسود يعادل 42.3 مقابل 64 في الأرز الأبيض. وكل هذا يجعل الأزر الأسود مادة غذائية تشعرك بالشبع لفترة طويلة دون الإضرار بالصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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