شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: موقف موسكو لم يتغير بشأن "صفقة القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الروسي بشأن النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى لم يتغير، وأن روسيا تؤيد حل الدولتين، وقال بوجدانوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معلقا على مبادرة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" - "علينا أن ننتظر إعلان تفاصيل الصفقة ونحن مع حل الدولتين، كما أن الموقف الروسي بشأن هذه القضية لم يتغير".

وأضاف بوجدانوف "نحن دائما ندعو للحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين فهم أصحاب القرار". وردا على سؤال حول صحة الأخبار بأن واشنطن لم تتشاور مع موسكو، قال بوجدانوف "هذا صحيح، واشنطن لم تتشاور مع موسكو بشأن صفقة القرن وهم لم يتشاوروا حتى مع القيادة الفلسطينية".

وكان المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، قال اليوم الثلاثاء، إن خطة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية التى تتبناها الولايات المتحدة المزمع إعلانها اليوم، تتجاهل قاعدة التسوية المعترف بها دوليا، وأكد المندوب الروسي ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة، وصرحنا مرارا أن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".